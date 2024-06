MeteoGiuliacci, altalena di temperature e alta variabilità per colpa de La Niña

16 giugno 2024 a

In che modo La Niña caratterizzerà il meteo dell’estate in Italia? Ad analizzare gli effetti del raffreddamento delle temperature superficiali delle acque nell'area centrale e orientale dell'Oceano Pacifico è il sito MeteoGiuliacci : “In Italia, ci si può aspettare un'altalena di temperature. Le prossime settimane vedranno ondate di caldo particolarmente intense nel Centro e Sud. Inoltre, il Nord Italia sarà soggetto a episodi di maltempo, con temporali molto intensi. Il meteo dell'estate in Italia sarà caratterizzato da una notevole variabilità, con un'alternanza di ondate di caldo intenso e fenomeni meteo estremi come temporali, nubifragi e grandinate”. Tutto questo considerando però che “i suoi effetti sono minimi sul nostro Paese. Sarà fondamentale monitorare attentamente le previsioni meteo e climatiche per prepararsi ad affrontare questa estate caratterizzata da eventi meteo estremi”. Sempre attenti alle previsioni meteo, il tempo può riservare parecchie sorprese, anche per via del fenomeno opposto al Niño, responsabile dell'aumento delle temperature.