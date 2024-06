Meteo, Sottocorona va dritto al punto: "Precipitazioni? Previsione già fatta"

17 giugno 2024 a

"Ancora qualche nuvola al Sud": così Paolo Sottocorona, in diretta dallo studio di Omnibus, ha diffuso le previsioni meteo per l'inizio della nuova settimana. Poi subito la precisazione: "Ieri, nonostante fosse una giornata soleggiata, qualche nuvola e qualche precipitazione c'è stata. Questo è quello che resta". Sul resto dell'Italia, "le nuvole ci sono, ma si mantengono più a Nord, ma non interessano l'Italia e non lo faranno nei prossimi giorni. E qui avremmo già fatto la previsione", ha aggiunto in maniera molto diretta l'esperto.

Oggi "qualche debole precipitazione" sulle zone alpine e prealpine ci sarà. Il motivo? È il "tipico meccanismo di un tempo stabile: nel pomeriggio si forma qualche nuvola e in serata tutto finisce", ha spiegato il meteorologo. Domani nessun cambio di passo: "Giornata sostanzialmente identica", ha assicurato. Mercoledì, invece, "instabilità limitata ai settori occidentali, alpini e prealpini". "Tempo assolutamente stabile", ha ribadito l'esperto. Le minime "elevate soprattutto al Sud, più contenute al Nord e al Centro".