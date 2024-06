Meteo, il giorno più caldo: quando scatta l'allerta a Roma e in altre 5 città

07 giugno 2024 a

SI alzano le temperature su molte regioni d'Italia con il caldo che arriva anche ai 30 gradi. E scatta l'allerta gialla per domani sabato 8 giugno. Il livello 1 di allerta (condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione) è stato attivato a Roma e in altre 5 città: Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina e Perugia.

La decisione è contenuta neil bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che elabora i report giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Il livello 1 di allerta suggerisce di "prendersi cura di parenti o vicini di casa anziani che vivono soli" e di segnalare "i servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento".