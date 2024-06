Meteo, Sottocorona gela tutti: "Non durerà", amara sorpresa nel week end

07 giugno 2024 a

Il bel tempo domina in Italia ma tra sabato e domenica non mancheranno piovosi colpi di scena. Paolo Sottocorona presenta venerdì 7 giugno le sue previsioni meteo nel Tg La7. Per quanto riguarda la giornata di oggi al sud, al centro e anche su parte del nord "di nuvole ce ne sono ben poche, però nel pomeriggio come al solito qualcosa si muove" in Piemonte, alta Lombardia, Trentino-Alto Adige, parte del Veneto e parte del Friuli-Venezia Giulia dove sono previste precipitazioni, ma con fenomeni intensi "isolatissimi".

Sabato 8 giugno la situazione meteo non cambia al sud, dove è sempre sereno o poco nuvoloso, mentre qualche nube si affaccia al centro e in Sardegna "ma senza piogge", spiega Sottocorona. "Le precipitazioni invece fra Piemonte e alta Lombardia possono essere anche intense sempre nel pomeriggio", avverte il meteorologo di La7. Un segno che "qualcosa si muove" e che "in quella zona il tempo è attivo, non è del tutto stabile".

Infatti, le previsioni di domenica 9 giugno riportano "fenomeni ben più estesi e intensi sul Piemonte, sulla Lombardia e sul Trentino", dove torna il "maltempo" vero e proprio mentre "qualche debole pioggia si affaccia anche in Toscana e sul Lazio". Instabilità tocca solo parzialmente le regioni meridionali dove torneranno le nuvole. Per quanto riguarda le temperature, Sottocorona spiega che al sud e al centro "aumentano molto ma non durerà, se sentite troppo caldo non vi preoccupate", avverte il meteorologo.