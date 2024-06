MeteoGiuliacci, "pattern anomali": colpo di scena a giugno, cosa ci aspetta

06 giugno 2024 a

a

a

Nel meteo di giugno non mancheranno "colpi di scena". È una situazione atmosferica caratterizzata da "pattern anomali" quella che si sta verificando, spiegano gli esperti di MeteoGiuliacci . Il mese in corso che dà il via all'estate quest'anno vede una novità, ossia "l'improvvisa fine dell'instabilità atmosferica, sostituita da un campo di Alta Pressione che potrebbe tentare di prendere il sopravvento fin da subito". Parliamo dell'anticiclone africano, che tuttavia potrebbe non avere la forza di farsi sentire su tutta l'Italia.

Esplosioni di calore in vista? Sottocorona: arrivano i 30 gradi, ecco dove

Insomma, in molte zone fa già molto caldo ma l'estate sembra non voler iniziare del tutto, commentano gli esperti del sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci. "Ci sono ancora molte incognite nelle previsioni" e "prima di poter confermare il consolidamento dell'Anticiclone, dovremo aspettare ancora qualche giorno", si legge nell'articolo. Giugno nel recente passato ha visto anche il verificarsi di fenomeni meteorologici estremi, dai violenti temporali alle ondate di caldo intenso, ma non solo. Un'altra variabile da considerare è che "durante giugno, l'Italia può essere a metà strada tra caldo a Sud e fresco a Nord. Questa combinazione può portare a situazioni meteo molto diverse, con la possibilità di temporali violenti che vengono su nel giro di poco". Insomma, parliamo di "pattern davvero anomali" che è molto probabile che si verifichino anche quest'anno. Ma quali sono le regioni in cui lo scontro tra aria calda e fredda rischia di dare qualche problema? Come accaduto nel recente passato, quelle del centro-nord.