Prezzi benzina sempre più giù. Il diesel “ritocca” i minimi dell'anno: le nuove medie

06 giugno 2024 a

Il calo dei prezzi dei carburanti alla pompa non si ferma: oggi, giovedì 6 giugno, nuovi ribassi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi e nuova discesa delle medie nazionali dei prezzi praticati, con la benzina al livello più basso da metà marzo e il gasolio che continua a macinare minimi dell’anno sotto quota 1,71 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Q8 hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,859 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,862, pompe bianche 1,854), diesel self service a 1,708 euro/litro (-4, compagnie 1,710, pompe bianche 1,702). Benzina servito a 2,001 euro/litro (-4, compagnie 2,041, pompe bianche 1,923), diesel servito a 1,852 euro/litro (-3, compagnie 1,891, pompe bianche 1,772). Gpl servito a 0,709 euro/litro (invariato, compagnie 0,719, pompe bianche 0,698), metano servito a 1,324 euro/kg (+2, compagnie 1,339, pompe bianche 1,310), Gnl 1,202 euro/kg (+7, compagnie 1,207 euro/kg, pompe bianche 1,199 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,949 euro/litro (servito 2,213), gasolio self service 1,821 euro/litro (servito 2,092), Gpl 0,843 euro/litro, metano 1,449 euro/kg, Gnl 1,242 euro/kg.