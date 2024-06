Milano, bandiera della Palestina srotolata sul Duomo di Milano

05 giugno 2024 a

Una bandiera della Palestina è stata srotolata sulla facciata centrale del Duomo di Milano, tra le due guglie. La scorsa settimana, vi era stata un’altra iniziativa pro Palestina e contro la guerra a Gaza: in quella occasione la bandiera palestinese era stata esposta sulla ringhiera di uno dei balconi della Galleria Vittorio Emanuele II che si affacciano sull’ottagono.

«È un messaggio di pace», commenta con LaPresse Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano per i Verdi, che aveva organizzato l’iniziativa della bandiera esposta in galleria. «Questa volta sono stato spettatore - sottolinea - ho assistito dalla piazza a quello che stava accadendo. Quella bandiera è un messaggio di pace e quale luogo migliore del Duomo per lanciarlo».