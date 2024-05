La promessa di Meloni al premier Palestina: "Sostegno Italia per cessate il fuoco"

25 maggio 2024 a

Ci sarà «sostegno italiano a tutti gli sforzi in atto per un cessate il fuoco sostenibile, il rilascio di tutti gli ostaggi nelle mani di Hamas e un salto di qualità nell’assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza». È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, al termine dell’incontro tra il premier Giorgia Meloni e il primo ministro palestinese, Mohammed Mustafa.

Nel corso del colloquio con il premier palestinese «il presidente Meloni ha ribadito la necessità di riavviare un processo politico che conduca a una pace duratura basata sulla soluzione dei due Stati». È quanto riporta una nota di Palazzo Chigi, al termine dell’incontro tra il premier Giorgia Meloni e il primo ministro palestinese, Mohammed Mustafa.