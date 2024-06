Prezzi benzina, continua la tregua in vista dell'estate: fino a quanto scendono i costi

03 giugno 2024 a

a

a

Terzo ribasso consecutivo per le quotazioni dei prodotti raffinati, Brent sugli 80 dollari, al minimo da inizio febbraio. Ancora in calo i prezzi dei carburanti alla pompa, con un nuovo minimo dell’anno per il gasolio a 1,715 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per Q8, mentre per Tamoil si registra un ribasso di due centesimi sulla benzina.

"Fino alle porte di Mosca": Campi Flegrei, rischi e scenari secondo il divulgatore

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,866 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,869, pompe bianche 1,860), diesel self service a 1,715 euro/litro (-5, compagnie 1,717, pompe bianche 1,709). Benzina servito a 2,007 euro/litro (-4, compagnie 2,047, pompe bianche 1,928), diesel servito a 1,858 euro/litro (-5, compagnie 1,898, pompe bianche 1,778). Gpl servito a 0,710 euro/litro (invariato, compagnie 0,719, pompe bianche 0,698), metano servito a 1,321 euro/kg (+1, compagnie 1,337, pompe bianche 1,307), Gnl 1,186 euro/kg (+7, compagnie 1,194 euro/kg, pompe bianche 1,180 euro/kg).

"Dura a morire": Sottocorona spegne gli entusiasmi. Dove pioverà

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,956 euro/litro (servito 2,219), gasolio self service 1,828 euro/litro (servito 2,099), Gpl 0,844 euro/litro, metano 1,447 euro/kg, Gnl 1,217 euro/kg.