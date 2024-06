Meteo, "dura a morire": Sottocorona spegne gli entusiasmi. Dove pioverà

03 giugno 2024 a

"Ci sono ancora delle nuvole e delle piogge sull'Italia": così ha esordito Paolo Sottocorona, che in diretta dallo studio di Omnibus ha diffuso le ultime previsioni meteo. Sebbene non sembri arrivato il momento di dare il benvenuto all'estate, "i corpi nuvolosi" indicati sulla carta "non sono particolarmente compatti". "Se guardiamo a Ovest, da cui viene il tempo, non c'è assolutamente nulla ed è una zona di alta pressione", ha spiegato l'esperto. Riuscirà ad arrivare sulla nostra Penisola? Potremo dire addio ai bruschi crolli di temperature? "In parte", ha anticipato.

Nella giornata di oggi si registrerà "qualche pioggia ma isolata" sulle zone alpine e prealpine. Al Centro, invece, "piogge deboli, piccolissime quantità nelle 24 ore". Che vuol dire? "C'è la possibilità di qualche momento un po' più chiuso, un po' più grigio, ma non sono abbondanti le piogge", ha specificato il meteorologo a La7. Salvo il Sud. Domani, l'instabilità "si presenterà al Nord": non solo zona alpina e prealpina, ma anche in "Lombardia, Emilia, Veneto". "Sono fenomeni isolati ma intensi", ha chiarito. Al Centro e al Sud solo qualche nuvola.

Mercoledì, "ancora insiste, sempre più ridotta, l'instabilità. È dura a morire", ha continuato Sottocorona. Dove colpirà? "Emilia Romagna, Veneto, alta Lombardia, alto Piemonte" sono le regioni che l'esperto ha elencato. Sul resto d'Italia, "se non è sole, sono poche nuvole". Le temperature minime, infine, sono "relativamente basse".