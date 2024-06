Meteo, l'allarme di Sottocorona: "Dove si intensificherà". Le zone a rischio

02 giugno 2024 a

a

a

Meteo, Paolo Sottocorona mette in guardia sugli effetti di una perturbazine che sta colpendo in particolare le zone del nord Italia. Nelle prossima ore questi fenomeni si intensificheranno, portando piogge molto abbondanti ed estese.

Nuovo forte peggioramento: il maltempo non lascia spazio all'estate. Ma poi c'è una svolta

"Domenica 2 giugno è previsto un nuovo peggioramento che riguarda gran parte del nord con l'eccezione delle zone di nord-ovest. Sull'Emilia Romagna e sulla Toscana settentrionale i fenomeni possono essere anche forti. Meno intensi ma presenti anche sulla Sardegna e su tutta la fascia centrale, in particolare sulle zone interne. Insomma il maltempo c'è. Al sud, invece, le piogge mancano ad eccezione del Molise e di parte del Gargano. Per la giornata di lunedì 3, questo maltempo si intensifica sul nord-est, parte centrale del nord, Emilia-Romagna e Toscana settentrionale. Ci saranno precipitazioni abbondantissime e molto estese. Non saranno fenomeni isolati. Per il nord-ovest solo sul Piemonte settentrionale qualche precipitazione forte, più deboli sull'Umbria. Sud e isole non dico che sia tutto sole ma di maltempo non ce n'è. Martedì 4 si attenua questo maltempo ma restano piogge moderate al nord, centro e sud in situazione decisamente più stabile. Per le temperature c'è aria che arriva dall'Atlantico e ci sarà qualche calo sulle zone di nord-ovest, al sud e sulle isola i valori rimangono decisamente alti.