Meteo, Sottocorona annuncia: “Nuovo forte peggioramento”. Poi c'è la svolta sulle temperature

Inizia il mese di giugno, che segna formalmente l’inizio dell’estate meteorologica. Che tempo farà quindi? Uno sguardo a lungo termine viene fornito da Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega con la puntata del 1 giugno di Omnibus mostrando un’ampia cartina delle temperature massime sopra l’Europa: “Per la giornata di oggi, rispetto alla normalità, ci sono temperature sottomedia al nord e al centro, il sud peninsulare e la Sicilia sono invece sopra le medie, non moltissimo, non molto al di sotto al nord, non molto al di sopra al sud. Però c'è una zona più fredda piuttosto vasta, che prende anche parte della Spagna e della Francia, e la zona molto calda, insolitamente calda che prende tutta la Scandinavia e l'Europa più settentrionale. Questa situazione si mantiene, quindi la carta di domani, di lunedì, di martedì sono quasi identiche. Quindi situazione stazionaria nella sostanza. Dobbiamo arrivare a mercoledì nella previsione, perché mercoledì l'Italia ritorna con un tempo più stabile e migliore. A parte forse la Sardegna che va quasi normale, con scostamento dalla media zero. Tutta l'Italia va leggermente leggermente sopra media, cosa che avviene quando il tempo fisiologicamente è più stabile e quindi le temperature sono più alte. C’è una zona molto fredda sulle isole britanniche, sul Mar Baltico, insomma di aria fredda in giro un po' ce n’è. Questa situazione si mantiene fino al sabato successivo. Ancora l'Italia sostanzialmente sopra media, anzi al sud anche in maniera un po' abbondante, però l’aria fredda scende sul Mediterraneo occidentale e quindi la settimana successiva bisognerà vedere come vanno le cose”.

Fatto un quadro complessivo Sottocorona passa alle previsioni giorno per giorno: “Nella giornata di oggi, sabato 1 giugno, situazione di attesa, c’è proprio una pausa in cui al nord c’è anche qualche fenomeno intenso, ma sono isolati, toccano pochissime zone. Al centro e al sud soltanto qualche debole pioggia. Giornata non perfetta ma su questo livello. Nella giornata di domani, domenica 2 giugno, c’è un nuovo peggioramento, non tocca tanto le zone di nord ovest, ma il resto del nord, l’Emilia-Romagna, la Toscana, le regioni centrali, con piogge anche moderate, non proprio quattro gocce. Il sud invece rimane un po’ a margine. Nella giornata di lunedì 3 giugno c’è un nuovo forte peggioramento che prende la Toscana, la parte centro orientale, quindi sarà un inizio di settimana con un maltempo molto forte in questa zona. Meno presente sul resto del centro e totalmente assente al sud. Ecco perché le temperature non salgono”.

Si passa quindi alle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Sono in recupero - sottolinea Sottocorona - perché è la giornata di pausa, anche sulla pianura padana orientale si torna ai 23-24 gradi, lo stesso vale per il centro e anche per il sud. Addirittura la Sicilia è in una zona particolarmente calda, quindi i valori possono anche superare 25-26 gradi senza troppi problemi. La tendenza nelle prossime 24 ore rispetto a oggi, domani quel maltempo che va a prendere il centro fa scendere le temperature massime, non c’è aria particolarmente fredda, ma ovviamente se da mezzogiorno alle 2-3, che sono le ore più calde, in quel momento piove chiaro che più di tanto non salgono. Qualche aumento - chiosa l’esperto meteo - invece potrebbe riguardare l'estremo sud peninsulare”.