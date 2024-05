L'appello sui social ai musulmani d'Italia: "Boicottate quelle trasmissioni"

31 maggio 2024 a

"Boicottate queste trasmissioni". L'appello viene lanciato dalla pagina Facebook di Saif Eddine ed è rivolto a tutti i musulmani d'Italia. La preoccupazione è rivolta soprattutto nei confronti di alcune trasmissioni in particolare come Fuori dal coro e Dritto e rovescio che manccherebbero di rispetto ai musulmani.

"Voglio fare un appello ai musulmani d'Italia che si ostinano a partecipare a trasmissioni tv alle quali non ha nessun senso partecipare - dice Saif Eddine - Mi riferisco alle trasmissioni andate in onda mercoledì sera e giovedì sera su Mediaset: "Fuori dal coro" di Mario Giordano e "Dritto e rovescio" di Paolo Del Debbio. Anche ieri è andata in scena una delle peggiori immagini che si possa dare dell'Islam. Quelli sono ambiti preparati e studiati dove bisogna andare preparati. Con altri fratelli e sorelle facciamo corsi di formazione dove studiamo le trasmissioni e quello che andiamo a dire in studio. Conosciamo bene il presentatore e a quale filone politico fa riferimento. Perfino il regista, gli autori e il target di persone a cui le singole trasmissioni si rivolgono. Sulla base di tutto questo noi studiamo i nostri interventi e poi andiamo. Ieri abbiamo assistito a scene in cui interlocutori non musulmani si sono permessi di offendere i nostri fratelli e sorelle. Oggi in Italia si è arrivati a un punto di critica verso l'Islam che non si era mai raggiunto prima. I conduttori televiivi si permettono di dire ai musulmani che non conoscono l'Islam. Se chi ha più esperienza non partecipa più a questo tipo di programmi ci sarà un perché. Sono anni che vi diciamo di boicottare questo tipo di trasmissioni. Oltrettutto oggi lo fanno umiliandoci. Questo tipo di attività è professionale e va fatta in modo professionale. A ogni persona spetta un certo tipo di ruolo. Io per esempio ho studiato comunicazione televisiva e relazioni col pubblico. Oggi per dare la migliore figura dell'Islam bisogna prepararsi. Tutto questo per difendere l'islam in Italia e non per trasformarsi in un disastro per l'Islam".