Sondrio, tre finanzieri giù dal precipizio degli Asteroidi: l'esercitazione finisce in tragedia

Tragedia in montagna: tre militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza sono morti durante una esercitazione in Val Masino, in provincia di Sondrio. I finanzieri facevano parte di una delle due cordate e dalle prime informazioni, per cause ancora da accertare, si sarebbero staccati cadendo dal precipizio degli Asteroidi. Le vittime hanno 32, 25 e 22 anni, due erano della Stazione Sagf di Madesimo, uno di quella di Sondrio. Sono in corso le operazioni di recupero dei corpi. Sul posto anche i carabinieri e il pm di turno della Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone.

L’allarme è scattato pochi minuti prima dele 13. Sulla tragedia si è espresso Romano La Russa, assessore regionale Lombardia alla Protezione Civile: «Esprimo la mia sentita vicinanza e il mio cordoglio alle famiglie dei tre finanzieri che oggi hanno perso la vita durante un’esercitazione del Soccorso alpino in Val Masino. Giovani militari che hanno fatto del sacrificio e dell’impegno per gli altri il proprio principio ispiratore, mettendosi a disposizione della collettività per salvare vite e mettendo a rischio la propria, come purtroppo è accaduto in questo caso. A loro va il mio pensiero e la mia commozione per la terribile tragedia che li ha coinvolti», ha concluso La Russa.