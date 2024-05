Meteo, dove scattano i 35 gradi. Giuliacci: la data dell'anticiclone

27 maggio 2024 a

Grandi novità dal punto di vista del meteo per la fine del mese di maggio e la prima parte di giugno 2024. A fornire le ultime previsioni del tempo e le tendenze per le prossime settimane è il colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv e sul web, con un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Ebbene, cosa ci aspetta per i prossimi dieci giorni? Dal punto di vista delle temperature da lunedì 27 maggio a martedì 4 giugno avremo valori in linea con quelli attuali mentre da mercoledì 5 giugno arriverà il tanto atteso anticiclone nordafricano a portare caldo e bel tempo. Le temperature attese sono di 30-35 gradi al sud, 30 al centro e non oltre questo valore al nord.

Tuttavia fino al 31 maggio "ci saranno ancora rovesci e temporali", spiega Giuliacci, "per lo più al pomeriggio su quasi tutta l'Italia, tranne le isole maggiori". Poi tra l'1 e il 5 giugno al nord "rovesci e temporali tranne sabato e domenica", al centro precipitazioni solo su Emilia Romagna, Marche e Abruzzo, al sud bello ovunque. Tra il 5 e il 10 giugno caldo e tempo stabile ovunque, qualche isolato temporale pomeridiano sulle regioni alpine, conclude il meteorologo.