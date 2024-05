La lettera di Onorato ai familiari: "Se mi succede qualcosa...", chi poteva colpirlo

26 maggio 2024 a

a

a

Sarà eseguita tra domani e martedì l’autopsia sul corpo di Angelo Onorato, l’imprenditore 55enne palermitano, marito della eurodeputata Francesca Donato, trovato ieri pomeriggio senza vita. La Procura, che coordina l’inchiesta sulla morte di Onorato, ha disposto l’esame autoptico per chiarire le cause della morte dell’uomo, soffocato da una fascetta di plastica. Gli inquirenti stanno cercando di capire se si sia trattato di un suicidio o un omicidio.

La figlia Carolina - che ha trovato il corpo insieme alla madre - esclude categoricamente la prima ipotesi: "Le notizie viaggiano alla velocità della luce e spesso inesatte, quindi sento la necessità di specificare come stanno le cose. Mio padre non si è suicidato: è stato ammazzato", scrive in un post la ventenne, figlia dell’architetto e imprenditore. "Non era una persona che avrebbe mai lasciato la sua famiglia così, e soprattutto, per come io stessa insieme a mia madre l’abbiamo trovato, vi dico che non è stato un suicidio ma un omicidio. Che nessuno osi dire o anche solo pensare che mio padre si sia suicidato. Ringrazio davvero tutti i messaggi di conforto, perdonatemi se non rispondo subito a tutti", scrive la figlia della vittima.

"Come è stato trovato Onorato", il dettaglio inquietante e le indagini

Dal punto di vista delle indagini, spunta una lettera che potrebbe dare una svolta. La prima è quella in cui Onorato avrebbe comunicato ai familiari che se gli fosse successo qualcosa, avrebbero dovuto sentire il suo avvocato che seguiva le sue aziende ed era al corrente della situazione, riporta il Corriere. In questa lettera la vittima avrebbe dato indicazioni generiche su chi avrebbe potuto danneggiarlo.

E di una lettera ha parlato, negli uffici della Squadra mobile di Palermo, l'amico avvocato di Onorato. È stato lo stesso legale, come sembra, a presentarsi agli investigatori, per dire di avere ricevuto tempo fa una lettera dallo stesso Onorato. Top secret il contenuto della lettera. Ma pare che parlasse di qualche problema economico per dei contenziosi con alcuni debitori. Ieri mattina Onorato avrebbe avuto un appuntamento di lavoro con un uomo tra Carini e Capaci. Poi il tragico ritrovamento.