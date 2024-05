Stasera Italia, "come è stato trovato Onorato": il dettaglio inquietante

25 maggio 2024 a

Non sono ancora chiare le dinamiche intorno alla morte di Angelo Onorato, imprenditore, marito dell’europarlamentare della Dc Francesca Donato. L’uomo è stato trovato privo di vita nella sua auto, una Range Rover, posteggiata in viale della Regione siciliana a Palermo, nella strada laterale che costeggia l’autostrada che conduce a Trapani, localizzata tramite il Gps dalla moglie che non riusciva a mettersi in contatto con lui dalla mattina. In apertura della trasmissione Stasera Italia, su Rete 4, va in onda un collegamento con una inviata sul posto, proprio davanti alla Range Rover dell'uomo. Gli inquirenti valutano tutte le piste per quello che è un "Giallo", afferma la cronista che ricorda anche le "posizioni no vax e no green pass durante la pandemia di Covid" di Donato. Ma cosa sappiamo?

Choc a Palermo, il marito dell'eurodeputata Donato "ucciso a colpi di pistola"

"Il corpo di Onorato è stato trovato senza vita a bordo della sua Range Rover" di colore grigio scuro sulla strada che costeggia l'autostrada in direzione dell'aeroporto Falcone e Borsellino. "Il suo capo era riverso sul volante ed è stato trovato con una fascetta stretta attorno alle collo, lo sportello posteriore della sua auto aperto, e la camicetta azzurra sporca di sangue", riassume l'inviata. Come detto dalle 11 del mattino Onorato non rispondeva al telefono alla moglie ed "è stata lei grazie a un Gps a ritrovarlo". Sul posto il medico legale mentre su una vicenda che ha sconvolto quanti conoscevano la coppia formata dall'eurodeputata e dell'architetto titolare di un negozio di arredamento, indaga la squadra mobile.