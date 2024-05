Meteo, come sarà l'estate 2024? Giuliacci: "Super rovente ma...". I fattori da considerare

25 maggio 2024 a

Come sarà l'estate in arrivo e quando arriverà davvero? Sono questi gli interrogativi che tanti italiani si pongono, soprattutto se stanno programmando in questi giorni le vacanze. La risposta la fornisce Mario Giuliacci, che attraverso un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci, ha cercato di delineare un quadro e di indicare gli scenari. "Il primo giugno inizia l'estate meteorologica, che non è quella del 21 giugno. Se dovessimo affidarci alla statistica, potremmo immaginare un'estate super rovente, anche più di quella dell'anno scorso. La statistica dice che negli ultimi cinque anni ci sono state le estati più calde di sempre. Le probabilità che sia come quelle degli anni passati è elevatissima. C'è qualche fattore contingente che potrebbe modificare questo quadro negativo? Sì, ce ne sono due": così ha esordito il celebre fisico dell'atmosfera.

MeteoGiuliacci, la data svolta: ecco quando arriva il caldo vero

Il primo punto riguarda l'anticiclone africano, che "nella sua marcia verso il Mediterraneo, è in ritardo di circa quindici giorni". "Per una sua presenza costante sull'Italia dovremo aspettare dopo il 10 di giugno", ha specificato il meteorologo. La seconda novità è che "la primavera è stata molto piovosa al Centro-Nord, poco al Sud". Questo, ha sottolineato, "è un fatto positivo, perché gran parte del calore solare, che arriverà in giugno, luglio, dovrà essere speso per fare evaporare questo eccesso di umidità nel suolo e non andrà a riscaldare il suolo e la sovrastante atmosfera", ha concluso.