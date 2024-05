MeteoGiuliacci, quando arriva il caldo vero: "La data della svolta"

24 maggio 2024 a

Come sarà il tempo in questi giorni che ci portano alla festività del 2 giugno? A fornire le previsioni meteo e le tendenze per la prossima settimana sono gli esperti di MeteoGiuliacci secondo cui la situazione è chiara: nei prossimi giorni continueremo ad avere "piogge e temporali, senza escludere fenomeni anche estremi" in varie zone, ma nella seconda parte della settimana avremo l’anticiclone africano che tornerà a dominare su gran parte del Paese.

Lunedì 27 maggio le possibili precipitazioni interesseranno il Nord-Ovest e il Sud, sole e cieli sereni nel resto d'Italia. Tra martedì 28 e mercoledì 29 maggio, invece, "avremo l’arrivo di un fronte temporalesco", scrive Elena Rava, che spiega come alla base della perturbazione ci sono "aree di bassa pressione collocate tra il Regno Unito e la Scandinavia" che "inviano correnti di aria fresca ed instabile verso l’Italia" rendendo possibile "imponenti celle temporalesche in grado di scatenare grandinate e colpi di vento grazie". Le regioni più esposte saranno Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. La "svolta" calda è prevista per giovedì 30 maggio, quando l’anticiclone africano porterà stabilità e temperature più alte su gran parte dell'Italia.