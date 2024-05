Prezzi benzina, altra riduzione per i carburanti. “Da oltre due mesi…”, la novità

23 maggio 2024 a

a

a

Scendono ancora le quotazioni dei prodotti raffinati, scende il Brent, sotto quota 82 per la prima volta da oltre due mesi. Leggero calo anche per i prezzi dei carburanti alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,881 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,883, pompe bianche 1,876), diesel self service a 1,733 euro/litro (-1, compagnie 1,736, pompe bianche 1,724). Benzina servito a 2,022 euro/litro (-1, compagnie 2,062, pompe bianche 1,942), diesel servito a 1,876 euro/litro (-1, compagnie 1,918, pompe bianche 1,792). Gpl servito a 0,712 euro/litro (invariato, compagnie 0,722, pompe bianche 0,700), metano servito a 1,318 euro/kg (invariato, compagnie 1,336, pompe bianche 1,302), Gnl 1,182 euro/kg (-1, compagnie 1,189 euro/kg, pompe bianche 1,176 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,966 euro/litro (servito 2,231), gasolio self service 1,842 euro/litro (servito 2,113), Gpl 0,850 euro/litro, metano 1,471 euro/kg, Gnl 1,217 euro/kg.