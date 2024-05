Eredità Berlusconi, arrestato l'imprenditore Di Nunzio: il caso del "testamento colombiano"

23 maggio 2024 a

È stato arrestato in Colombia, Marco Di Nunzio, l’imprenditore torinese indagato dalla Procura di Milano per la vicenda del "falso testamento colombiano" di Silvio Berlusconi. Lo fa sapere in una nota la Procura di Milano con cui informa di aver concluso le indagini preliminari sul 56enne accusato di "tre diversi falsi testamenti olografi" riferibili al fondatore di Forza Italia, sottoscritti 21 settembre 2021 nell’ufficio della "Notaria Primera di Cartagena - Bolivar" con i quali rivendicare beni del Cavaliere per 26 milioni di euro, il 2% delle azioni Fininvest, la nave Principessa VaiVia e il 100% delle quote delle società proprietaria della villa di Antigua dell’ex presidente del consiglio morto il 12 giugno 2023 all’ospedale San Raffaele.

Di Nunzio, arrestato per i falsi commessi in Collombia, è indagato a Milano anche per tentata estorsione. Avrebbe minacciato gli eredi legittimi (Marina Elvira Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi, Barbara Berlusconi, Eleonora Berlusconi e Luigi Berlusconi) di intentare causa per farsi corrispondere quelle somme. Prima avrebbe "mandato numerose diffide agli eredi" e tentato di depositare i primi due testamenti all’Archivio Notarile di Milano. Poi depositato un terzo "finto testamento" in uno studio notarile di Napoli facendo sparire la dicitura "erede universale" e la sua firma. Infine durante la puntata di Report del 22 ottobre 2023 avrebbe minacciato di "diffondere documentazione non meglio specificata" per alimentare il "clamore mediatico".

Le indagini del Nucleo Pef della guardia di finanza di Milano sono state coordinate direttamente dal Procuratore di Milano, Marcello Viola, con la sostituta Roberta Amadeo. L’inchiesta è nata da una segnalazione inviata alle Procure di Milano e Roma dell’ex ambasciatore italiano a Bogotà, Gherardo Amaduzzi, lo scorso 28 di giugno e dalla querela presentata dagli eredi del fondatore di Forza Italia assistiti dall’avvocato Roberto Perroni, che già mesi fa ha fatto sapere agli inquirenti come impossibile che il 21 settembre 2021 Berlusconi si trovasse in Colombia per firmare qualunque documento o testamento. Che succede ora? La chiusura indagini della Procura di Milano è atto propedeutico alla richiesta di rinvio a giudizio, ossia la richiesta di processo per Di Nunzio.