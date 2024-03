Marta Fascina si è fidanzata: la bomba di Dagospia sull'ex di Berlusconi

27 marzo 2024 a

“Arcore mormora, Milano conferma: Marta Fascina si è fidanzata!”. E’ questa la notizia bomba di gossip lanciata da Dagospia sull’ultima compagna di Silvio Berlusconi, che nel suo testamento sull’eredità ha deciso di lasciarle un lascito da 100 milioni. “A rubare il cuore della fu vedova inconsolabile di Silvio Berlusconi non sarebbe un politico, né un personaggio pubblico. La famiglia Berlusconi avrebbe persino preso un appartamento a Milano per lei e il suo nuovo amore. Si vocifera che in questi giorni si stia lavorando all’arredamento della nuova magione”, il resto della ricostruzione sulla deputata di Forza Italia. che ha passato accanto al Cavaliere gli ultimi anni di vita prima della scomparsa.