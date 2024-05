Meteo, un inizio di settimana burrascoso. Sottocorona avvisa: "Maltempo forte"

20 maggio 2024 a

Un fine settimana con qualche pioggia ma tutto sommato stabile lascia spazio a una nuova ondata di maltempo. Paolo Sottocorona, in diretta dallo studio di Omnibus, ha diffuso le ultime previsioni meteo e ha anticipato che bisogna tenere a portata di mano l'ombrello. "Nuvole con delle piogge in Sardegna e un'altra zona sulla Romagna con delle piogge di una certa consistenza. A Ovest non c'è una perturbazione di quelle belle organizzate che si vedono, c'è qualcosa sulla Francia": così ha esordito l'esperto indicando la mappa di fronte a lui. Ma capiamo che tempo ci aspetta nelle prossime ore.

"Il modello ci dà fenomeni intensi sul Nord-Ovest, Corsica e Sardegna, e in parte anche sull'Appennino settentrionale. Sulla Romagna ci sono già delle piogge. Anche fra Emilia, Lombardia. Meno sul Nord-Est, poco sul resto del Centro e niente al Sud", ha spiegato Sottocorona. Questo maltempo, domani, "si sposta". Ci saranno "schiarite sul settore occidentale, ma prenderà tutto il Nord con fenomeni intensi". "Quelli dell'inizio della settimana scorsa il modello li aveva visti e così sono stati. Speriamo che non si ripeta una situazione così intensa, ma è maltempo molto forte. Maltempo appena accennato al Centro e prevalenza di sole al Sud", ha continuato il meteorologo. Mercoledì, poi, "si attenuerà il maltempo e rimarrà sulle zone di Nord-Est. Schiarite anche sull'Emilia Romagna. Centro e Sud con incertezze", ha concluso.