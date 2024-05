Prezzi benzina, continua la forte discesa dei prezzi. Diesel in picchiata

20 maggio 2024 a

Nonostante il terzo rialzo consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati, continuano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa. Il gasolio è al livello più basso dal 17 gennaio, con i ribassi che durano ormai ininterrottamente da un mese. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di due centesimi quelli del gasolio. Per IP si registra un ribasso di un centesimo sulla benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,883 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,886, pompe bianche 1,879), diesel self service a 1,736 euro/litro (-6, compagnie 1,739, pompe bianche 1,729). Benzina servito a 2,024 euro/litro (-6, compagnie 2,064, pompe bianche 1,945), diesel servito a 1,879 euro/litro (-7, compagnie 1,921, pompe bianche 1,796). Gpl servito a 0,712 euro/litro (-1, compagnie 0,722, pompe bianche 0,700), metano servito a 1,319 euro/kg (+1, compagnie 1,337, pompe bianche 1,304), Gnl 1,181 euro/kg (+1, compagnie 1,189 euro/kg, pompe bianche 1,176 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,967 euro/litro (servito 2,229), gasolio self service 1,845 euro/litro (servito 2,115), Gpl 0,851 euro/litro, metano 1,471 euro/kg, Gnl 1,217 euro/kg.