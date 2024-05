Meteo, Giuliacci avverte: "Tanta pioggia". Quali saranno le "regioni risparmiate"

19 maggio 2024 a

a

a

Nell'ultima settimana il tempo è stato clemente e, anzi, ha regalato agli italiani bellissime giornate di sole e di piacevoli temperature. Fatto, questo, che ha fatto sperare in un nuovo assaggio d'estate a inizio settimana. Il colonnello Mario Giuliacci, però, infrange ora i sogni di chi aveva programmato ore da trascorrere all'aria aperta. A partire da domani, lunedì 20 maggio, nuove piogge bagneranno il territorio della nostra penisola. Ma capiamo meglio cosa ci attende. Stando ai modelli previsionali, il maltempo non coinvolgerà tutto il Paese e alcune regioni saranno salve.

Giuliacci rovina i piani: "Piogge tutti i giorni". Occhio alle temperature

Domani, spiega il celebre fisico dell'atmosfera, la pioggia interesserà "dapprima Nordovest, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna, per poi propagarsi nella seconda parte del giorno anche al Nordest". Piogge che, ha specificato l'esperto, "potrebbero risultare a tratti anche intense e quindi creare situazioni critiche, soprattutto alla luce della tanta acqua giunta, proprio in queste zone, già nei giorni passati".

Calo delle temperature, linea di instabilità e altra perturbazione: Sottocorona ci manda ko