Meteo, linea di instabilità e altra perturbazione: Sottocorona manda ko il bel tempo

Ci sarà il tanto anticipato cambio del meteo anche al centro-sud Italia? Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, fornisce il quadro della situazione sui cieli italiani nel suo consueto appuntamento con le previsioni. Parte in particolare da ciò che si vede dalla carta inglese dell’aeronautica: “Sull’Italla appare una striscia, che indica che non c’è una zona di tempo sostanzialmente stabile. La piccola curiosità è che queste carte vengono aggiornate ovviamente più volte al giorno ed inizialmente non c'era questa linea, c’era una zona completamente vuota, che di solito indica che farà un tempo che non può essere particolarmente brutto. Poi compare nei nostri calcoli questa linea di instabilità, è come un piccolo fronte”.

Ed ecco nel dettaglio le previsioni giorno per giorno: “Per la giornata di oggi, domenica 19 maggio, c'è qualcosa, quindi le due previsioni in qualche modo coincidono. C’è una linea di instabilità che attraversa l'Italia centro-meridionale, parte dalla Sardegna e poi attraversa anche l’Adriatico. Sulle altre regioni a nord e a sud, soprattutto a sud ci sono ampie zone di sereno, sui versanti ionici, in Sicilia. Al nord grigio, qualche debole pioggia, non è maltempo, però questa situazione c’è, abbastanza isolata. Tant’è che domani, lunedì 20 maggio, non troviamo più traccia di quella perturbazione se non questa piccola zona fra Abruzzo e Molise, ma troviamo un'altra perturbazione e questa viene evidentemente da ovest, perché i fenomeni ci sono anche sulla vicina Francia, e prende in maniera marcata Liguria centrale e parte di Levante, Alta Toscana, Emilia, parte della Lombardia, poi scende verso la Corsica e la Sardegna. A parte questa zona fra Abruzzo e Molise al centro e al sud i fenomeni non ce ne sono. Però è una situazione di un tempo che sta cambiando. Nella giornata di martedì 21 maggio c'è ancora questa zona di nord-ovest che può avere dei fenomeni localmente intensi. Centro e sud qualche qualche pioggia debole, è una situazione di tempo non sicuramente stabile”.

Sottocorona conclude tutto con un approfondimento delle temperature massime previste per la giornata di oggi: “In ripresa ancora un poco al nord, in Sardegna e in altre zone si va sopra i 25, 26 gradi, come in Puglia. La tendenza nelle prossime 24 ore segnala un calo che comincia in Sardegna, sulle zone di nord ovest, e sennò tendono a salire ancora leggermente. Freddo non ne fa, ma nel corso della settimana un certo calo delle temperature ci dovrebbe essere”.