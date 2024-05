Chico Forti, le prime sensazioni dal carcere di Rebibbia. Sarà in una cella singola

18 maggio 2024 a

Chico Forti, l’imprenditore trentino da tempo detenuto in Florida, è rientrato in Italia. È atterrato questa mattina con un volo dell’Aeronautica Militare all’aeroporto militare di Pratica di Mare, dove ha incontrato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che lo scorso marzo in occasione della sua missione negli Stati Uniti aveva ottenuto il consenso al trasferimento. Dopo lo sbarco nello scalo Forti è stato portato a Rebibbia Nuovo Complesso: il 65enne è apparso provato per il lungo viaggio dagli Stati Uniti, dove ha vissuto per 24 anni in carcere per omicidio, si è mostrato molto cordiale con gli agenti della polizia penitenziaria che lo hanno portato nella cella singola nella quale rimarrà questa notte e domani. Lunedì è atteso il trasferimento nella casa circondariale di Verona. Lo stesso carcere nel quale è detenuto, in attesa che inizi il processo, Filippo Turetta, reo confesso dell’omicidio della ex fidanzata, Giulia Cecchettin.