Reggia di Caserta sfregiata nella notte con la vernice. Sangiuliano: i vandali pagheranno le spese

Sfregio alla Reggia di Caserta. A darne notizia sui social è lo stesso sito patrimonio dell'Unesco che denuncia l'"incivile atto vandalico". È stato imbrattato con delle scritte l’angolo sudest del Palazzo reale in Piazza Carlo di Borbone, subito dopo sono iniziate le operazioni di ripulitura con il coinvolgimento di una ditta specializzata. "La Polizia di Stato ha avviato le indagini sulla base anche delle immagini delle videocamere di sorveglianza. Condanniamo fermamente l'accaduto. La Reggia di Caserta è Patrimonio dell'Umanità, questo gesto è anche un'offesa alla comunità e al territorio", si legge nella nota diffusa su Facebook.

"La scorsa notte un vile atto vandalico ha colpito la Reggia di Caserta - dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano - qualcuno ha imbrattato con della vernice i muri della facciata del Palazzo Reale. Quanto è avvenuto è inaccettabile: questo gesto inqualificabile ha colpito un’icona della nostra bellezza e un sito che l’Unesco ha riconosciuto patrimonio dell’Umanità. Auspico che le forze dell’ordine riescano a individuare i responsabili al più presto e che questi vengano sanzionati con assoluta fermezza. Grazie alla legge da me fortemente voluta, inoltre, i vandali dovranno pagare di tasca propria i lavori di ripristino dell’opera".

Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, attraverso una nota del Comune, ha fatto sapere: “Imbrattare la facciata della Reggia di Caserta rappresenta uno scempio, una ferita per la nostra città e per l’intera umanità, dal momento che siamo di fronte a un bene patrimonio Unesco, nonché uno dei monumenti più belli del mondo. Per fortuna, si è già intervenuti per rimuovere queste scritte e per ripulire la facciata. Tuttavia, resta la gravità di un gesto inqualificabile. Purtroppo, non c’è limite alla stupidità e all’ignoranza. Mi auguro che venga individuato quanto prima il responsabile di questo atto vergognoso, che dovrà pagare per quanto ha fatto”, conclude Marino.