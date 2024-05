Internazionali Roma, blitz degli eco-attivisti: invasione e vernice sul campo

13 maggio 2024 a

Agli Internazionali d’Italia di tennis, la partita sul campo “Nicola Pietrangeli” tra la statunitense Madison Keys e la romena Sorana Cirstea è stata interrotta per una protesta con invasione di campo. Il match degli ottavi femminili era sul punteggio di 6-2 3-1 per l’americana, con le giocatrici poi rientrate negli spogliatoi. Due attivisti hanno saltato la barriera e sono entrati in campo con dei gillet arancioni e lanciato coriandoli, gettando inoltre sul campo in terra rossa della vernice bianca. Non hanno opposto resistenza. Altri si sono incollati alle tribune. Con il pubblico arrabbiatissimo contro i manifestanti, sono arrivati anche gli agenti della polizia e i vigili del fuoco.

Uno dei manifestanti si era spostato sul prato sotto il maxi schermo del Pietrangeli: è stato portato via dalle forze dell’ordine. La richiesta degli ambientalisti di Ultima Generazione è quella di un fondo riparazione per le catastrofi climatiche. In questi giorni sono a Roma dove si sono riuniti per discutere alcune proposte e già ieri avevano messo in scena diverse proteste. Analoga protesta anche sul Court 12, dove si giocava il match di secondo turno del doppio tra Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin e Marcelo Arevalo/Mate Pavic.