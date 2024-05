Pestaggio Iovino, Fedez indagato per rissa e lesioni

13 maggio 2024 a

La Procura di Milano ha iscritto Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, per rissa, lesioni e percosse in concorso, nel fascicolo che riguarda l’episodio che avrebbe visto come vittima il personal trainer Cristiano Iovino, aggredito nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso davanti alla sua abitazione, dopo una lite in una discoteca in zona corso Como. I motivi della rissa, che avrebbero coinvolto il cantante e marito dell’influencer Chiara Ferragni, non sono ancora chiari. Da quanto si apprende i denunciati sarebbero 5-6, alcuni non ancora identificati.

Sul caso la mamma di Fedez irrompe nella querelle che vede protagonista il figlio e il suo presunto coinvolgimento nel pestaggio di Cristiano Iovino, il personal trainer protagonista del gossip dopo la rottura del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo lo sfogo di Fedez al Salone del Libro di Torino, Annamaria Berrinzaghi, che è anche amministratore unico della sua società, ha condiviso tra le storie Instagram lo screenshot del significato della parola «ossessione», aggiungendo come sottofondo la canzone dei Subsonica «Nuova ossessione». Un post che sembra rivolgersi proprio alla stampa e ai giornalisti, a detta di Fedez, "ossessionati" dalle sue vicende private e pubbliche. Il rapper milanese ha infatti accusato di essere vittima di un vero e proprio accanimento mediatico sulla vicenda di Iovino, smentendo in maniera categorica di essere sul luogo del pestaggio.