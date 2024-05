Fedez e Iovino, il dubbio di Giordano sul pestaggio: "Molto fumantino ma..."

Gabriele Imperiale 13 maggio 2024 a

Paolo Giordano dice la sua su Fedez e il pestaggio di Cristiano Iovino, il personal trainer romano molto popolare tra i VIP e già noto alle cronache per un presunto flirt con Ilary Blasi. Ospite del conduttore Mediaset, Giuseppe Brindisi, e del suo Zona Bianca su Rete 4, il giornalista de Il Giornale ne è sicuro: “Lo vedo molto molto fumantino ma non in grado di fare la spedizione punitiva”. Un passo indietro. Interpellato dal conduttore, il cronista piemontese inizia il suo intervento con un commento ironico sui Ferragnez e la loro separazione: “Intanto faccio una precisazione: non mi sembra che né l’uno né l’altra, né Chiara né Federico – dice sorridendo – siano distrutti dal dolore, visto che insomma dopo la separazione mi sembra ci sia stato un metabolismo molto veloce”.

“Ah, tu dici che hanno già metabolizzato?” chiede Brindisi. Giordano conferma e va avanti nel suo ragionamento: “Al di là di questo che è difficile dare una valutazione visto che ognuno poi l'affronta come vuole, come può. Però il fatto che Fedez abbia messo in scena un pestaggio..” Brindisi lo ferma di nuovo e lo incalza: “Ma te lo vedi tu?”. Lo scrittore ne è sicuro: “Io onestamente, per come lo conosco, lo vedo molto fumantino ma non in grado di fare la spedizione punitiva. Poi questa è la mia sensazione super-personale”.

Brindisi torna agli ospiti e chiede il parere di Claudia Rossi, giornalista del Fatto Quotidiano che invece pone l’accento su un altro aspetto della vicenda: “Se c'è la procura che ha deciso di indagare, qualcosa è successo”. Giordano però precisa: “Ma non è indagato”. Gli fa eco Brindisi che puntualizza: “Lui non è indagato, al momento”. Rossi riprende la parola e chiude il suo intervento: “C’è solo una persona indagata, però è stato aperto un fascicolo. Questo fatto è accaduto”.