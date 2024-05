Meteo, Giuliacci spiazza tutti: "Il caldo? Aspetta e spera". Quanto dureranno le piogge

09 maggio 2024 a

a

a

"Si sta verificando quello che avevamo detto": così il colonnello Mario Giuliacci ha esordito nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di MeteoGiuliacci . "Maggio non ha nulla di estivo. Aspettate l'anticiclone africano per godere del caldo? Aspetta e spera", ha detto poco dopo, infrangendo così i sogni di tutti gli italiani che già progettavano di trascorrere un po' di tempo all'aria aperta e riscaldati dai raggi del sole. Ecco quindi l'ultimo bollettino diffuso dal celebre fisico dell'atmosfera.

“Maltempo anche forte”. Sottocorona non lascia speranze: le zone peggiori

Il caldo, per ora, "non arriverà". Almeno fino al 20 maggio. "Meglio così, almeno al Sud andrà meglio", ha specificato l'esperto riferendosi alla siccità e alla necessità di piogge. "Non supereremo i trenta gradi", ha chiarito. "Da giovedì a sabato rovesci e temporali al Sud", ha spiegato. Domenica, invece, arriverà una nuova perturbazione che "tra il 12 e il 15 porterà rovesci e temporali prima al Nord e poi su tutta l'Italia". Poi la svolta? No. "Dal 15 al 20" un'altra perturbazione dominerà le previsioni.