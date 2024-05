Meteo, "cambio delle previsioni": sabato e domenica domina il caldo, ecco dove

09 maggio 2024 a

Nuovo colpo di scena meteo in vista del fine settimana. Le previsioni del tempo "sono cambiate", affermano gli esperti de IlMeteo.it che annunciano un nuovo "stop al maltempo e alle piogge" in favore del ritorno dell'anticiclone africano. Le correnti calde si faranno sentire da venerdì 10 maggio ma è da sabato 11 maggio che il sole tornerà protagonista in tutta Italia o quasi, visto che "permarrà il rischio di qualche rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale".

Nel corso di domenica 12 maggio l'alta pressione conquisterà ancora più spazio "regalando una prevalente stabilità al nostro Paese". Con il sole, arriva il caldo: sulle pianure settentrionali e sulle regioni centrali sono previste temperature in aumento con punte massime fino a 24-25 gradi, spiegano gli esperti del sito che parla di picchi previsti di 27 gradi a Bologna e 30 sulla Sardegna meridionale. Uno sprazzo d'estate che non durerà molto, perché il maltempo tornerà ad affacciarsi sull'Italia subito dopo il weekend.