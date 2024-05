MeteoGiuliacci, cambia tutto: "Tra maltempo e 30 gradi", Italia spaccata

10 maggio 2024 a

a

a

Sabato e domenica caratterizzati da cieli sereni e temperature miti in quasi tutta Italia, la situazione del meteo è destinata a cambiare rapidamente. Questo a causa di uno degli "scambi meridiani" tipici della primavera, fanno sapere gli esperti del sito MeteoGiuliacci . Infatti la settimana che inizia lunedì 13 maggio "vedrà un nuovo ciclone avvicinarsi alla nostra penisola portando così una nuova fase di maltempo", si legge nel sito.

Contrordine: "Cambio nelle previsioni", ecco dove scoppia l'estate

Le correnti atlantiche in ingresso dalla cosiddetta porta del Rodano causerà "fenomeni piovosi e temporali sulle regioni settentrionali italiane. Questo succederà nelle giornate di martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 maggio", avverte Elena Rava che mette in guardia sul "rischio di fenomeni estremi come trombe d’aria e grandine". Ma dove si farà sentire questo vortice depressionario? Il maltempo colpirà al Nord Italia mentre per il Sud sarà alle prese con un clima estivo. Come detto in precedenza, lo "scambio meridiano" è proprio questo: la circolazione delle correnti perturbate al nord richiamerà "masse d’aria calda di origine africana che ricopriranno le regioni centro- meridionali dell’Italia", si legge su MeteoGiuliacci. Nel Mezzogiorno, pertanto, si prevedono temperature "massime di 30-35°C in Sicilia, Calabria e Puglia". Insomma, termometro da estate piena.