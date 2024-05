Meteo, quando ritorna la primavera. La verità sull'estate rovente

03 maggio 2024 a

Ultime piogge poi torna la primavera in una versione «normale»: soleggiata ma non calda. Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it, conferma un deciso miglioramento dopo il passaggio del ‘doppio vortice’ di inizio maggio: «Il secondo vortice sta lasciando il Paese direzione Balcani, ma attiva ancora correnti occidentali instabili ed umide specie verso il settore tirrenico centro-meridionale ed il Nord-Est. Nelle prossime ore, dunque, questo secondo vortice, arrivato dall’Inghilterra e carico di aria più fresca ed instabile, andrà a posizionare il minimo di bassa pressione in Macedonia, a nord della Grecia. Nonostante la distanza geografica, il vortice riuscirà a richiamare venti di Ponente che scaricheranno piogge tra Bassa Toscana e Calabria tirrenica; inoltre sono attesi dei fenomeni sul Triveneto e localmente, in sconfinamento dalle regioni centrali tirreniche verso le adriatiche, anche su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. In pratica avremo qualche scroscio di pioggia quasi ovunque, ma a macchia di leopardo ed alternato a fasi soleggiate. Solo sulle Isole Maggiori, Sicilia e Sardegna, splenderà totalmente il sole e raggiungeremo temperature di 25-26°C; altrove le massime faticheranno a salire oltre i 20 gradi confermando un inizio di maggio decisamente sotto media».

«Ci penserà il weekend - dice l’esperto meteo - a riportare un po’ di tepore. Da sabato scoppierà di nuovo la primavera che più amiamo, quella soleggiata, azzurra e tersa. Il tempo è previsto buono con sole prevalente e cielo soltanto a tratti nuvoloso salvo locale instabilità sulle Alpi. Le temperature massime raggiungeranno addirittura i 30°C in Sardegna e i 28°C in Sicilia, ma faticheranno sul settore peninsulare a salire oltre i 22-23°C. Si starà comunque bene quasi ovunque. Dopo un inizio di maggio traballante ed instabile, ecco un bel fine settimana sereno, pacifico e stabile».

Sanò poi si concentra sulle previsioni meteo a lungo termine: «A meno di un mese dall’inizio dell’estate meteorologica (1 giugno) mancano dunque i segnali spettrali della canicola estiva anticipata a maggio, come successo spesso negli ultimi anni. L’estate rovente è lontana e, almeno fino alla Festa della mamma (12 maggio), le temperature resteranno gradevoli e senza eccessi. Anzi, tra martedì e mercoledì, torneranno delle piogge al Centro-Nord in successiva discesa verso il meridione, accompagnate da un nuovo leggero calo termico».