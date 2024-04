Meteo 25 aprile e 1 maggio, Giuliacci non dà scampo: "Pioggia tutti i giorni"

22 aprile 2024 a

Il 25 aprile "è già rovinato", cosa ci aspetta per il ponte del primo maggio? A fornire le previsioni del tempo per i prossimi giorni e le tendenze a 15 giorni è il colonnello Mario Giuliacci in un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci . "Prosegue il tempo perturbato, non on arriverà l’anticiclone africano" e questo significa che "le perturbazione riescono a raggiungere l'Italia e a portare piogge". Non ci aspettano giorni facili. "Pioverà fino alla fine del mese di aprile tutti i giorni, ma non simultaneamente su tutta l'Italia", spiega l'esperto del meteo sul web e in tv. Le precipitazioni maggiori sono previste su Piemonte, Liguria e Lombardia, in seconda battuta sul resto del nord Italia e meno al centro e al sud.

"Il lato più pazzo della primavera": ecco come sarà il tempo il 25 aprile

Non solo. "Ci saranno anche nevicate e tra martedì e sabato sulle regioni alpine" e un po' di neve si vedrà ance in Abruzzo e Molise. "Farà freddo fino al 26 aprile poi le temperature risaliranno" per poi scendere di nuovo Ma nella prima settimana di maggio, spiega Giuliacci, "ancora è previsto tempo perturbato soprattutto sulle regioni di nord ovest, un po' meno sul resto dell'Italia". Insomma, la spruzzata d'ìnverno in questa primavera continua.