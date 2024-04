Meteo, "precipitazioni intense". Sottocorona: dove pioverà il 25 aprile

23 aprile 2024 a

Cosa ci aspetta nei prossimi giorni dal punto di vista del meteo, compreso quello di festa del 25 aprile? Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7, nelle previsioni del tempo in onda martedì 23 aprile, spiega che la situazione non andrà migliorando. "Il presente e il futuro sono in questa nuvolosità che interessa il Nord" dove si verificano "precipitazioni isolate che cominciano ad affacciarsi anche al centro".

Insomma, instabilità, cielo coperto e piogge. La previsione per la giornata di oggi riporta qualche schiarita al nord, ma insistono le precipitazioni, anche intense e "abbondantissime", soprattutto in pianura. Meno forti al centro., "se escludiamo la Toscana che ha sia sulle coste sia sulle zone interne sull'Appennino delle precipitazioni di una certa consistenza", mentre "quelle che in giornata interessano il sud sono molto deboli", afferma Sottocorona.

"Il lato più pazzo della primavera": ecco come sarà il tempo il 25 aprile

Mercoledì 24 aprile avremo una "attenuazione dei fenomeni al nord", dove tuttavia resta instabilità, "ma c'è anche qualche schiarita". Più presenti le piogge al centro e al sud, soprattutto sul versante tirrenico. Maltempo "anche forte tra Lazio e Campania, più debole sulle Isole". Giovedì 25 aprile sarà caratterizzato al nord da piogge e schiarite, "precipitazioni isolati e deboli ma forse sufficienti a rovinare la giornata". Al centro e al sud il copione cambia di poco: soprattutto sul versante tirrenico la pioggia sarà sempre in agguato.