Meteo, come sarà il tempo il 25 aprile? "Il lato più pazzo della primavera"

Qualcuno ha già programmato una mini-vacanza. Qualcun altro, invece, ha stabilito di rimanere a casa ma spera in ore di caldo e di relax. Il ponte del 25 aprile è alle porte e ci si domanda che tempo sia bene aspettarsi. Ecco che a fare chiarezza ci pensa il team del sito ilmeteo.it . "Ve lo diciamo subito, l'Italia si troverà a fare i conti con il lato più pazzo della Primavera fatto di continui ribaltamenti di fronte, passando dal sole ai temporali e pure la neve (a basso quota) nel giro di poche ore": è questo l'avviso degli esperti, che nasconde il consiglio di tenere a portata di mano tanto l'ombrello quanto un cappello con la visiera.

Dal punto di vista scientifico, ci saranno degli "scambi meridiani". Che vuol dire? In altre parole "l'aria fredda scende verso le medie latitudini dal Nord Europa/Atlantico, raffreddandole, mentre l'aria calda subtropicale africana sale verso l'Europa". Motivo per cui, per l'ultima decade del mese, attendiamo "una fase di tempo instabile, piuttosto dinamico". Un flusso di "aria fresca" destabilizzerà le condizioni meteo. Nelle ore pomeridiane del 25 aprile potranno scatenarsi temporali "soprattutto al Nord e sugli Appennini". Poi, però, tornerà il sole. "Dal weekend del 27-28 Aprile l'anticiclone dovrebbe riuscire a riconquistare lo spazio perduto", aggiungono i metorologi.