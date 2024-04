Meteo, "il maltempo di estenderà": per Sottocorona non c'è via di scampo

22 aprile 2024 a

Lo aveva anticipato e adesso c'è la conferma. La nuova settimana non porta con sè il tempo buono. In diretta dallo studio di Omnibus, il programma di approfondimento giornalistico di La7, Paolo Sottocorona ha diffuso le ultime previsioni meteo e ha chiarito che no, non è giunta l'ora di riporre l'ombrello. "Nuovo peggioramento al Nord, con precipitazioni. Ancora delle nuvole al Sud, ma meno piogge": questa la formula usata per rompere gli indugi. Nella giornata di oggi si registrano precipitazioni "sostanzialmente il Nord". Che vuol dire? "La fase di maltempo si estenderà gradualmente al Centro per arrivare al Sud nel giro del prossimi tre giorni", ha spiegato l'esperto.

"Peggiora tutto": l'allarme di Sottocorona sul maltempo, dove e quando

"Mercoledì al Nord ci sarà già un miglioramento. Piogge anche forti al Nord. Al Centro debole e al Sud quasi nulla", ha ribadito. Poi, nella giornata di martedì 23 aprile, il maltempo "comincia ad attenuarsi". "Si affaccia qualche pioggia anche al Sud", ha precisato. Cambio di passo mercoledì, quando al Nord ci sarà "un deciso miglioramento al Nord" e il maltempo si sposterà al Centro e al Sud, "soprattutto sul versante tirrenico". "Ci siamo abituati alle temperature basse?", ha chiesto Sottocorona rivolgendosi ai telespettatori, per confermare poi che le minime lo sono e continueranno a esserlo.