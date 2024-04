Meteo, freddo e piogge ma...Giuliacci indica la data della "svolta"

21 aprile 2024 a

Qualcuno ha già fatto le valigie. Qualcun altro rimarrà a casa ma spera comunque in ore di sole. Il ponte del 25 aprile si avvicina e forte è la curiosità su che tempo ci aspetta. Buone notizie in arrivo. "Le condizioni rimangono caratterizzate da freddo insolito e piogge", è vero. Tuttavia, il colonnello Mario Giuliacci anticipa che potrebbe esserci "la svolta". "Fino a tutta la prima parte della prossima settimana sulla nostra Penisola continueranno a scorrere delle fredde perturbazioni che porteranno diversi momenti di maltempo, con piogge sparse e nevicate in montagna", premette, chiarendo anche che le temperature saranno sotto la media.

