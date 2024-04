Meteo, "peggiora tutto": l'allarme di Sottocorona sul maltempo. Dove e quando

21 aprile 2024 a

Le temperature sono scese drasticamente e il freddo è tornato a farsi sentire. Peccato che questo sia accaduto pochi giorni prima del ponte del 25 aprile e che, quindi, i piani di molti siano saltati. Ma scopriamo come stanno veramente le cose. Anche di domenica Paolo Sottocorona si è collegato in diretta dallo studio di Omnibus e ha diffuso le ultime previsioni meteo. "Questo maltempo sull'Adriatico ancora prende piuttosto bene, con fenomeni localmente forti, le Marche, l'Abruzzo, il Molise": è la premessa dell'esperto. Non mancano, però, "schiarite sul versante Tirrenico". Al Sud si registra "qualche pioggia". "Precipitazioni in maniera isolata e anche intense" in Liguria e in Lombardia, ha specificato.

L'inizio della settimana in arrivo porta con sè buone notizie? Lunedì "restano delle piogge sul versante adriatico ma meno intense. Sembra attenuarsi questa situazione", ha detto, per poi chiarire subito dopo che "si intensificano al Nord, soprattutto alta-Toscana e Liguria di Ponente". Ma non è tutto. Perché in Lombardia, Trentino Alto-Adige e Liguria "la situazione non si assesta". Martedì, poi, "peggiora tutto quanto al Nord, al Centro e al Sud". Morale della favola? "È una situazione di freddo e di maltempo che non si risolve a breve", ha scandito. Le temperature minime? "Per essere quasi la fine di aprile sono valori molto bassi", ha concluso.