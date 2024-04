Meteo, "rovesci ovunque": Giuliacci vede nero. Le date da segnare in rosso

20 aprile 2024 a

"Sarà tempo in prevalenza fresco, addirittura freddo": è questa la premessa del Colonnello Mario Giuliacci, che in uno degli ultimi video pubblicati sul canale YouTube di MeteoGiuliacci aggiorna tutti sulle previsioni meteo dei prossimi giorni. In particolar modo, a essere colpite saranno "le regioni settentrionali del medio Adriatico". "Ci saranno piogge ovunque e addirittura ritornerà la neve sui rilievi alpini e su Abruzzo e Molise, anche se con pochi centimetri", ha anticipato l'esperto.

Giuliacci è passato poi a individuare due fasi. La prima, che è iniziata giovedì 18 e che durerà fino a domani, prevede "rovesci ovunque". "Poche piogge sulla regione di Nord-Ovest e piogge superiori a 30 millimetri sulle regioni di Nord-Est, sulle Marche, sull'Abruzzo e sul Molise e sulle regioni meridionali", ha puntualizzato. "Temperature in lieve rialzo" tra ieri e oggi, poi "di nuovo in calo domenica, con sensazione di freddo soprattutto al Nord-Italia. Deboli nevicate i questa fase su Abruzzo, Molise e regioni alpine oltre i 1000, 1200 metri".

Una seconda fase, quella che andrò da lunedì 22 e lunedì 29, sarà caratterizzata da "tempo piovoso" su tutta l'Italia. "Piogge soprattutto su Marche, Abruzzo, Molise ed Emilia-Romagna. Deboli nevicate sulle regioni alpine e su Abruzzo e Molise. Temperature in ulteriore calo fino a toccare i valori minimi giovedì 25. In questa fase queste temperature scenderanno di più di dieci gradi rispetto ai valori che avevamo una settimana fa", ha aggiunto il meteorologo.