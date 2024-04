Meteo, la situazione precipita: il giorno della "rodanata perfetta", pioggia e...

20 aprile 2024 a

a

a

Precipita la situazione del meteo a partire da questo fine settimana. Da domenica 21 aprile "un nuovo vortice ciclonico provocherà l'ennesima fase di tempo instabile su alcune regioni d'Italia, specialmente al Nord", spiegano gli esperti de IlMeteo.it . Le prossime 24 saranno così caratterizzate da "piogge e nevicate fino in collina", e in ogni caso le temperature saranno molto basse per il periodo. Al nord il peggioramento partirà nel pomeriggio e si potrebbero verificare anche "nevicate al di sopra dei 700 metri di quota, con una tendenza alla diminuzione dell'altitudine delle nevicate nel corso della giornata, quando si potranno imbiancare pure le zone collinari". Al centro invece la giornata comincerà all'insegna del maltempo, con rovesci e temporali, concentrati principalmente su Abruzzo e Molise, ma nel corso della giornata la situazione migliorerà vistosamente, così come al Sud.

"Moltissima pioggia": Sottocorona anticipa l'addio al caldo. Ecco dove

A scatenare il peggioramento al nord sono non solo gli ingressi di aria fredda dalla Porta della Bora, da nord est, ma anche le correnti artiche che entreranno da ovest, dalla Valle del Rodano, dal Golfo del Leone e dalla Corsica. Per gli esperti de IlMeteo.it siamo alle prese con la "cosiddetta 'Rodanata Perfetta' portatrice di piogge copiose, temporali ma anche la neve, addirittura fino a quote bassissime o in pianura su qualche regione". Per osservare un cambiamento nel clima, viene osservato, potrebbe essere necessario attendere oltre metà della prossima settimana.