Meteo, Sottocorona anticipa l'addio al caldo: "Moltissima pioggia". Ecco dove

20 aprile 2024 a

a

a

Le temperature sono scese e l'assaggio di estate sembra già lontano. In diretta dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità, Paolo Sottocorona ha informato i telespettatori sul cambiamento del tempo in atto. Che cosa ci aspetta? Sebbene oggi le piogge siano "quasi assenti" al Nord, sulle Isole Maggiori e al Sud, al Centro "ci sono i fenomeni più intensi". L'esperto è stato poi più diretto: "Vuol dire che ci sarà moltissima pioggia, quantità elevate". Per quanto riguarda le nevicate sull'Appennino, esse "scendono a quote insolite per essere aprile".

“Effetti devastanti”. C'è la fine di El Niño: come verrà sconvolto il clima globale

Domani questa situazione "si attenua un po'", ha anticipato il meteorologo. Ma attenzione: non sarà tempo di scoprirsi e di riporre l'ombrello. Il motivo? "Ancora resta presente, nelle Marche, in Abruzzo, in Molise, una zona di maltempo più forte", ha detto. Non rimarrà immacolato il Nord, dove torneranno delle "precipitazioni forti". Nessuna buona notizia per l'inizio della prossima settimana. Lunedì "si ricomincia". "Qualcosa in più in alta-Toscana, in Liguria, in parte della Lombardia", ha continuato Sottocorona. "La situazione non si sistema, non si assesta", ha aggiunto. Le temperature, soprattutto al Sud, "sono particolarmente sotto media", ha infine precisato.