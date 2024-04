Napoli, gli studenti pro-Palestina occupano il rettorato dell'Università Federico II

08 aprile 2024 a

Altre proteste in favore della Palestina nelle università italiane. «Oggi la Federico II ed il suo rettore Matteo Lorito si sono svegliati così, abbiamo deciso di porre in essere un’azione forte occupando gli uffici del rettorato come è già avvenuto a Roma, a Torino, a Bologna. Siamo stanchi di attraversare i nostri atenei mentre vengono raccontate bugie su bugie, mentre i luoghi del sapere vengono militarizzati da una parte, sdoganando un linguaggio bellico più che preoccupante, e depoliticizzati», l’annuncio in una nota degli attivisti della Rete Studentesca per la Palestina che a Napoli hanno occupato il rettorato della sede centrale dell’Università.

Le derive antisemite nelle università non lasciano tranquillo Valditara

«Quanto sta accadendo in Palestina in questo momento porta per noi il nome di genocidio. Il bando Maeci, la fondazione Med’or, gli accordi stretti tra Italia ed Israele a livello accademico, economico, militare rappresentano per noi un punto di non ritorno circa la complicità dell’accademia con il criminale progetto di Benjamin Nethanhyau di cancellazione del popolo palestinese», proseguono gli attivisti, senza risparmiare nessuno degli accordi che coinvolgerebbero le accademie italiane e lo stato d’Israele.