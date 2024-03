Edoardo Galli "era diretto a Keros": il retroscena dei genitori sull'isola disabitata

30 marzo 2024 a

a

a

Ieri Edoardo Galli è tornato a casa. Dopo ore di ansia e di interrogativi, il ragazzo 16enne di Colico è stato ritrovato presso la stazione presso la stazione Centrale di Milano, mentre stava facendo il biglietto per tornare dai suoi genitori. A riconoscerlo è stata una coppia di viaggiatori, che ha avvisato il personale dipendente di Fs Security che, a sua volta, ha richiesto l’intervento della polizia ferroviaria. Il giovane si era spinto a Est ed era arrivato al confine con il Montenegro. Luce va fatta sui motivi del suo allontanamento. Il padre, Alessandro, e la mamma, Natalia, si sono detti felici del lieto fine e di aver potuto riabbracciare e riaccogliere il figlio.

Edoardo Galli dov'era? Le prime parole del padre dopo il ritrovamento

Intanto, nuovi dettagli emergono sulla vicenda e sulle ragioni che avrebbero incoraggiato Edoardo Galli a lasciare la propria dimora. "Era diretto in Grecia, ora ci andremo insieme", hanno detto i genitori dello studente a Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa di casi di cronaca. Papà Alessandro e mamma Natalia hanno ringraziato tutti e raccontato che il ragazzo voleva andare a Keros, un’isoletta disabitata delle Cicladi, anche se "il perché non lo sappiamo, è un posto piccolo, isolato e al caldo".

"Arrivato in Montenegro": Edoardo Galli, la versione che ribalta tutto

"Ci ha fatto preoccupare, ma comunque è qua. All’isola di Keros ci andremo tutti e quattro", ha aggiunto il padre. Secondo quanto finora accertato, Edoardo - che ha anche una sorella più piccola - ha viaggiato da solo in autobus fino al confine tra Croazia e Montenegro, dove il 27 marzo è stato controllato dalla polizia croata. Da qui la decisione di tornare a casa. Durante le ricerche, che inizialmente si erano concentrate in montagna, la procura e i carabinieri di Lecco avevano diffuso le immagini delle telecamere di sorveglianza che lo avevano ripreso in stazione.