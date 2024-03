Edoardo Galli, "arrivato in Montenegro": la versione che ribalta tutto

29 marzo 2024 a

Edoardo Galli, il 16enne di Colico (Lecco) scomparso il 21 marzo scorso e ritrovato questa mattina presso la stazione Centrale di Milano, si era spinto a Est, arrivando fino in Montenegro. Il giovane, a seguito dell’attivazione di tutti i canali di cooperazione internazionale di polizia da parte dei carabinieri del comando provinciale di Lecco, era stato controllato la notte del 27 marzo scorso dalla polizia croata al confine di Karasovici-Sutorina con il Montenegro. Vistosi scoperto, Edoardo ha fatto rientro sul territorio nazionale italiano dove è stato riconosciuto da una coppia grazie alla diffusione delle immagini estrapolate dei carabinieri nei giorni scorsi e diffuse da parte dell’autorità giudiziaria.

"Siamo felicissimi, la cosa più bella è che Edoardo sia tornato. Sta benissimo, aveva già in mano il biglietto per Colico". A dirlo, davanti a una selva di telecamere alla stazione Centrale, è Alessandro Galli, il padre del ragazzo. "Ringrazio le forze dell’ordine e tutte le persone che ci hanno aiutato in questa settimana terribile", ha aggiunto l’uomo uscendo assieme alla moglie dagli uffici della Polfer della stazione. Se Edoardo sia stato nell’Est Europa, come si vocifera, "non ne siamo a conoscenza ed è la cosa che ci interessa meno - ha spiegato ai giornalisti il papà di Edoardo - l’importante è che stia qui e stia bene. Io ho finito le lacrime in questo momento, è da cinque minuti che lo abbiamo visto. Anche lui era molto emozionato nel rivederci".