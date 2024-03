Edoardo Galli dov'era? Le prime parole del padre dopo il ritrovamento

29 marzo 2024 a

Alle 7.45 di questa mattina Edoardo Galli, il 16enne di Como scomparso lo scorso 21 marzo, è stato ritrovato presso la stazione Centrale di Milano mentre stava facendo il biglietto per rientrare a casa, a Colico. Lo ha riconosciuto una coppia di viaggiatori, che ha immediatamente avvisato il personale dipendente di Fs Security che, a sua volta, ha richiesto l’intervento della Polizia Ferroviaria. "Il paese è in festa, è la notizia più bella che potessimo ricevere prima della Santa Pasqua". Monica Gilardi, sindaca di Colico, esprime il suo sollievo in un’intervista a Tele Sondrio News dopo "una settimana di apprensione in cui tutti siamo stati col fiato sospeso" per la scomparsa del ragazzo. "Non possiamo che essere felici - aggiunge - Colico si stringe intorno alla famiglia di Edoardo". A Mattino5, il programma di informazione Mediaset, la notizia è stata diffusa in diretta.

"Siamo felicissimi. Edoardo sta benissimo. Aveva già in mano il biglietto per Colico e questa è la cosa più bella": così ha esordito il padre del 16enne di cui per giorni si sono perse le tracce. "Che cosa ha fatto? È vero che è andato nell'Est Europa?", gli ha domandato una giornalista. "Di questo non siamo ancora a conoscenza. È la cosa di cui ci interessa meno. La cosa più importante è che è qua, che sta bene. Voglio ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato in questa settimana terribile", ha continuato l'uomo. Su cosa Edoardo abbia raccontato al suo rientro, il padre ha affermato: "Non ci ha detto nulla. Ci siamo emozionati, abbracciati. Non abbiamo parlato", ha aggiunto.