Edoardo Galli, “difficile decifrare le sue mosse”. Cosa svela la criminologa sullo scomparso

Edoardo Galli, ragazzo di Colico, è scomparso giovedì scorso dopo essere uscito da casa, per andare a scuola al liceo Nervi Ferrari di Morbegno (Sondrio), dove non è mai arrivato. Il caso viene affrontato durante la puntata del 28 marzo di Pomeriggio5, talk show di Canale5 condotto da Myrta Merlino, in compagnia della criminologa Margherita Carlini: “Dagli elementi che abbiamo quella di Edoardo sembra proprio una decisione che lui ha preso, probabilmente anche programmato, ma non che parta da un dissapore, da un diverbio, da una situazione di conflitto all’interno della famiglia, ma proprio da una sua idea progettuale che ha tenuto per sé anche a fronte del contesto amicale e non solo familiare. Questo rende un po’ difficile decifrare le sue decisioni e le sue mosse”.

"Un incubo, qualcosa di più grosso di lui": Edoardo Galli, il terrore dei nonni

In collegamento sono presenti anche i genitori di Edoardo Galli, Alessandro e Natalia, che dal programma tv lanciano un appello al figlio di cui si sono perse le tracce e il cui ultimo avvistamento è alla stazione di Milano: “Sono passati tanti giorni, l’incubo c’è ancora. La prima cosa che vogliamo è sapere che Edoardo sta bene. Poi siamo qui tutti pronti ad accoglierlo a braccia aperte, non vediamo l’ora. Aver visto il video di lui alla stazione mi ha dato un piccolo sollievo, ma ora l’ansia cresce per capire dove potrebbe essere andato. Da Milano si apre il mondo ed è di una settimana fa”. “Da mamma lo sento, spero che lui mi senta e mi veda, Edoardo per favore cucciolo torna a casa, siamo tutti in ansia, siamo molto preoccupati, facci sapere che stai bene, ci manchi tanto, ti abbracciamo tutti tutti”, conclude la mamma di Edoardo in lacrime.