Meteo, le previsioni di Giuliacci per Pasqua e Pasquetta: feste salve?

Che tempo farà a Pasqua e a Pasquetta? A fornire le ultime previsioni meteo e le tendenze per i giorni attesi da tanti italiani per gite e viaggi è il colonnello Mario Giuliacci in un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Ebbene, cosa ci aspetta nei prossimi giorni? "Ci saranno tante perturbazioni che passano" sull'Italia ma sembrano risparmiare "le principali festività", spiega il volto noto del tempo in tv e sul web.

"Ciclone della Colomba" a Pasqua: quando "il momento clou"

Per quanto riguarda le previsioni, da sabato 23 marzo comincia ad "arrivare una perturbazione sulle Alpi e sulla Lombardia" con temporali e rovesci "sulle regioni di nordest". Domenica 24 marzo piogge nelle ore pomeridiane su Marche, Abruzzo e Molise. Nei giorni successivi si prevede invece "un'intensa perturbazione che porterà pioggia su gran parte dell'Italia", spiega Giuliacci. Tra martedì 26 e mercoledì 27 marzo si prevedono anche fenomeni di forte intensità. Piccola tregua per il Venerdì Santo mentre sabato 30 marzo, vigilia di Pasqua, "arriva una perturbazione sulle regioni di nord ovest e sulle Alpi".

E per il giorno di Pasqua? Bel tempo ovunque con un possibile peggioramento in serata, spiega Giuliacci, mentre il Lunedì dell'Angelo, ossia il giorno di Pasquetta, in base alle tendenze illustrate dall'esperto sarà all'insegna del bel tempo.